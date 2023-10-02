Завершился VI Межрегиональный фестиваль «Волга театральная»

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С 24 сентября по 1 октября на главных драматических площадках Самары и Новокуйбышевска прошел VI Межрегиональный фестиваль «Волга театральная». В нем приняли участие муниципальные театры Приволжского Федерального округа, прошедшие конкурсный отбор. Свои постановки представили театры из 10 городов России: Уфы, Рыбинска, Оренбурга, Альметьевска, Чебоксар, Йошкар-Олы, Новокуйбышевска, Сызрани и Самары. В рамках фестиваля было показано 13 спектаклей.

«В этом году спектакли фестиваля посетило более 6000 зрителей, а всего за годы его существования - около 40 000 человек. Это говорит о том, что «Волга театральная» интересна публике, все ее события аншлаговые», - рассказала заместитель руководителя Департамента культуры и молодежной политики Самары Евгения Мищенко.

Фестиваль «Волга театральная» проводится раз в два года, начиная с 2013 года. Он направлен на установление и развитие долгосрочного культурно-творческого обмена, развитие традиций отечественного театрального искусства, пропаганду сценического искусства и творческих достижений коллективов, воспитание художественного вкуса аудитории. Учредители фестиваля – Администрация городского округа Самара, Ассоциация городов Поволжья, Союз театральных деятелей Российской Федерации и Самарское областное отделение Союза театральных деятелей.

«С годами программу «Волги театральной» собирать стало легче, потому что форум приобрел авторитет, он любим и интересен театрам Приволжского федерального округа и самарским зрителям, которые заполняют залы. Главное наше волнение связано с тем, как театральная публика воспримет тот или иной спектакль. Для театров, которые впервые на нашем фестивале, показать свою работу в мегаполисе - особый эффект. Для коллективов Поволжья - это определенный творческий экзамен», - отметил председатель Самарского отделения Союза театральных деятелей России, заслуженный артист России Владимир Гальченко.

«Волга театральная» - это конкурсный фестиваль, где работает высокопрофессиональное жюри, которое оценивает постановки и определяет тенденции развития театров Приволжского федерального округа. Также функционирует театральная лаборатория, обеспечивающая научную составляющую через организацию всероссийских семинаров театральной критики Союза театральных деятелей России.

«Я вижу, как с каждым разом фестиваль вызывает все больше интереса. Когда приезжают знакомые театры, на них идут с определенными ожиданиями. Когда незнакомые - надеются, что это будет великолепно. Только при таких условиях растет публика. Знаю Самару много десятилетий, здесь всегда был достойный зритель», - добавила театральный критик, кандидат филологических наук, лауреат премии Москвы в области литературы и искусства, председатель жюри Наталья Старосельская.

Лучшей, по итогам 8 дней фестиваля, признана постановка «Не был женат» Альметьевского татарского государственного драматического театра. Он стал обладателем Гран-при, а также призов за лучшую мужскую роль и лучшую режиссуру.

Самарские театры также не остались без наград. Наталья Носова получила приз за лучшую женскую роль второго плана в спектакле «Шут Балакирев» театра «Самарская площадь», а ее коллега Роман Лексин — стал победителем в номинации «Лучшая роль молодого актера».

Спектакль «Вий» театра «Мастерская» был награжден за актерский ансамбль и хореографию. Исполнитель роли Мармеладова в спектакле «Эпилог» театра «Камерная сцена» Олег Бабанов признан победителем в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».

Победа на межрегиональном фестивале «Волга театральная» в Самаре стала престижной, творческие коллективы по возращении сообщают о ней с гордостью, она попадает в историю того или иного театра.

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