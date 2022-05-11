Юные музыканты примут участие в мастер-классе Сергея Кравченко, ведущего представителя скрипичного современного искусства

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В воскресенье, 15 мая, в актовом зале Самарского государственного института культуры состоится мастер-класс Сергея Кравченко, заслуженного артиста России, профессора оркестровой кафедры Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Его учениками станут воспитанники детских музыкальных школ, школ искусств, средних и высших профильных образовательных учреждений региона.

Визит маэстро пройдет в рамках образовательного и наставнического проекта «Музыкальная мастерская успешных», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив. Проект был инициирован командой специалистов самарской Детской музыкальной школы №12 и преподавателями Самарского государственного института культуры. Его цель — дать возможность юным исполнителям бесплатно пройти занятия у ведущих музыкантов России, а педагогам — повысить профессиональные компетенции, не покидая Самарскую область.

Сергей Кравченко пробудет в нашем городе всего один день и проведет занятия не только с учащимися областного центра, но и с начинающими музыкантами из отдаленных населенных пунктов региона.

Напомним, в проекте «Музыкальная мастерская успешных» уже принял участие заслуженный артист РФ, лауреат международных конкурсов Александр Дмитриев (баян). В течение ближайших месяцев в Самаре проведут мастер-классы ведущие педагоги страны: Евгений Петров (кларнет), заслуженный артист РФ, лауреат международных конкурсов, Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, и дирижер Юрий Васильев, заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова.