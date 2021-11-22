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Юная вокалистка из Самары выступила на конкурсе «Синяя птица»

22 ноября 2021 12:20
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Юная вокалистка из Самары выступила на конкурсе «Синяя птица»

В воскресенье, 21 ноября, на телеканале «Россия» стартовал восьмой сезон Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица», в котором артисты самых разных жанров делают первый шаг к мечте перед всей страной и жюри – Николаем Цискаридзе, Денисом Мацуевым, Евгением Мироновым, Мариной Неёловой и Кириллом Рихтером.

Одной из ярких участниц первого конкурсного дня стала 13-летняя Майя Лазарева из Самары, которая продемонстрировала жюри и зрителям уникальный вокал. Майя из тех, о ком говорят «петь научилась раньше, чем говорить». В 4 года она впервые вышла на большую сцену, и считает тот день лучшим в своей жизни. Майя уже больше 10 лет занимается вокалом, поет в разных стилях: и джаз, и эстраду, и даже фолк-рок. «Когда я пою, я ощущаю свободу, как будто лечу куда-то, – признается Майя. – Я мечтаю создать свою группу! А еще с детства мне интересно все, что связано с космосом».  

На суд жюри и зрителей юная вокалистка представила песню группы  IOWA «Одно и то же». Народная артистка России Марина Неелова дала совет конкурсантке: «Мне кажется, самое главное в жизни – найти свой путь, свое направление, движение своей души, найти, куда ты летишь! Это не просто владеть голосом или каким-то инструментом, это нечто большее. И я желаю вам, чтобы ваш путь был найден!». 

Судьба всех участников «Синей птицы» – в руках жюри и телезрителей, которые могут проголосовать за участника по смс на номер 9395. Победитель конкурса талантов получит заветный приз – «Перо Синей птицы» и 1 миллион рублей на исполнение мечты.

Новый сезон Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица»: каждое воскресенье, в 18:40, на телеканале «Россия».

Фото телеканала «Россия»

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