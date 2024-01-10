Январские экскурсии в Музее-галерее «Заварка» приглашают самарцев

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12 января (пятница) в 18.00 пройдет экскурсия при свечах по дому Маштакова (12+). Вместе с заведующей «Заваркой» Екатериной Елисеевой и старшим научным сотрудником музея Кириллом Гуровым гости познакомятся с одним из самых красивых деревянных домов Самары, увидят его вечерние залы, узнают интересные факты об истории дома и его первом хозяине Михаиле Маштакове. Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено (не более 25 человек).

20 января (суббота) в 16.00 старший научный сотрудник музея Арина Гусарова проведет детскую экскурсию со свечами по дому Маштакова (6+). Маленькие посетители узнают, кем был бывший владелец дома Михаил Маштаков, что такое доходный дом и кто в нем раньше жил. Вход на мероприятие – 250 рублей (билет действует на 1 ребенка и 1 сопровождающего). Количество мест ограничено (не более 25 человек).

В субботу 27 января в 11.00 в «Заварке» состоится специализированная детская экскурсия (6+) по выставке «Человек и дерево». Ее проведет старший научный сотрудник Арина Гусарова. Вход на мероприятие – 250 рублей (билет действует на 1 ребенка и 1 сопровождающего). Количество мест ограничено (не более 25 человек).