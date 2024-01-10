Я нашел ошибку
Главные новости:
Форвард "Крыльев Советов" Никита Салтыков перейдет в столичный "Локомотив"
Форвард "Крыльев Советов" Никита Салтыков перейдет в столичный "Локомотив"
суд в Самаре оставил в СИЗО певца Шарлота
Суд в Самаре оставил в СИЗО певца Шарлота
На FONBET сборах в Турции "Крылья" проведут 8 матчей
На FONBET сборах в Турции "Крылья" проведут 8 матчей
С 30 декабря по 9 января в Самарской области произошло 103 пожара
С 30 декабря по 9 января в Самарской области произошло 103 пожара
В Самарской области огнеборцы МЧС России эвакуировали из горящего дома 7 человек, из них 2 ребенка.
В Самарской области огнеборцы эвакуировали из горящего дома 7 человек, из них 2 ребенка
В январе абоненты "РКС-Самара" не получат бумажные квитанции за воду
В январе абоненты "РКС-Самара" не получат бумажные квитанции за воду
Сызранец перевел мошенникам 900 тысяч рублей
Сызранец перевел мошенникам 900 тысяч рублей
Квартира, машина, отпуск: россияне назвали свои главные финансовые цели
Квартира, машина, отпуск: россияне назвали свои главные финансовые цели
Наверх
Самара  -19 °C, Тольятти  -18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.4
0.71
EUR 98.98
-0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Январские экскурсии в Музее-галерее «Заварка» приглашают самарцев
Интерактивная экскурсия пройдет в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
"Дикие истории" расскажет Самарский зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Январские экскурсии в Музее-галерее «Заварка» приглашают самарцев

10 января 2024 09:55
154
Январские экскурсии в Музее-галерее «Заварка» приглашают самарцев

12 января (пятница) в 18.00 пройдет экскурсия при свечах по дому Маштакова (12+). Вместе с заведующей «Заваркой» Екатериной Елисеевой и старшим научным сотрудником музея Кириллом Гуровым гости познакомятся с одним из самых красивых деревянных домов Самары, увидят его вечерние залы, узнают интересные факты об истории дома и его первом хозяине Михаиле Маштакове. Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено (не более 25 человек).

20 января (суббота) в 16.00 старший научный сотрудник музея Арина Гусарова проведет детскую экскурсию со свечами по дому Маштакова (6+). Маленькие посетители узнают, кем был бывший владелец дома Михаил Маштаков, что такое доходный дом и кто в нем раньше жил. Вход на мероприятие – 250 рублей (билет действует на 1 ребенка и 1 сопровождающего). Количество мест ограничено (не более 25 человек).

В субботу 27 января в 11.00 в «Заварке» состоится специализированная детская экскурсия (6+) по выставке «Человек и дерево». Ее проведет старший научный сотрудник Арина Гусарова. Вход на мероприятие – 250 рублей (билет действует на 1 ребенка и 1 сопровождающего). Количество мест ограничено (не более 25 человек).

Напомним, что выставка «Человек и дерево» (12+) работает в Музее-галерее «Заварка» до 1 марта. Это персональный проект мастера деревянной скульптуры Сергея Ключникова. С 2009 года он оживляет засохшие деревья в парках и скверах Самары и превращает их в скульптуры. На выставке собраны работы художника разных периодов, большинство из которых ранее ни разу не покидали стен мастерской. Экспозицию дополняют фрагменты из интервью с Ключниковым, которое специально подготовили сотрудники музея, и фоторепортаж, раскрывающий повседневную жизнь художника и философию его работ.

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Интерактивная экскурсия пройдет в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
09 января 2024, 11:39
Интерактивная экскурсия пройдет в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
В Куйбышеве работала единственная на Волге студия кинохроники, которая фиксировала жизнь «запасной столицы». Культура
455
"Дикие истории" расскажет Самарский зоопарк
03 января 2024, 15:06
"Дикие истории" расскажет Самарский зоопарк
Для ребят проведут викторину. Общество
1322
Самарский зоопарк приглашает 4 января на новогодний праздник!
02 января 2024, 12:26
Самарский зоопарк приглашает 4 января на новогодний праздник!
Все желающие смогут поучаствовать в фотосессии с нашими сказочными героями и "родственниками " дракона. Общество
1334
  • Требуется журналист
В центре внимания
Из-за мороза в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
10 января 2024  10:45
Из-за мороза в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
96
В Самаре в 2024 году в Кировском районе только по нацпроекту будет обновлено ещё 6 дворовых территорий
9 января 2024  14:01
В Самаре в 2024 году в Кировском районе только по нацпроекту будет обновлено ещё 6 дворовых территорий
837
В преддверии сильных морозов самарцам рассказали, как будут учиться дети
9 января 2024  13:44
В преддверии сильных морозов самарцам рассказали, как будут учиться дети
594
Главы минпромторга и ГЖИ Самарской области официально утверждены в своих должностях
7 января 2024  14:16
Главы минпромторга и ГЖИ Самарской области официально утверждены в своих должностях
1154
Проверить здоровье самарцы могут и в праздники
7 января 2024  11:46
Проверить здоровье самарцы могут и в праздники
1192
Весь список