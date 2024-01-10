Январские экскурсии в Музее-галерее «Заварка» приглашают самарцев

12 января (пятница) в 18.00 пройдет экскурсия при свечах по дому Маштакова (12+). Вместе с заведующей «Заваркой» Екатериной Елисеевой и старшим научным сотрудником музея Кириллом Гуровым гости познакомятся с одним из самых красивых деревянных домов Самары, увидят его вечерние залы, узнают интересные факты об истории дома и его первом хозяине Михаиле Маштакове. Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено (не более 25 человек).
20 января (суббота) в 16.00 старший научный сотрудник музея Арина Гусарова проведет детскую экскурсию со свечами по дому Маштакова (6+). Маленькие посетители узнают, кем был бывший владелец дома Михаил Маштаков, что такое доходный дом и кто в нем раньше жил. Вход на мероприятие – 250 рублей (билет действует на 1 ребенка и 1 сопровождающего). Количество мест ограничено (не более 25 человек).
В субботу 27 января в 11.00 в «Заварке» состоится специализированная детская экскурсия (6+) по выставке «Человек и дерево». Ее проведет старший научный сотрудник Арина Гусарова. Вход на мероприятие – 250 рублей (билет действует на 1 ребенка и 1 сопровождающего). Количество мест ограничено (не более 25 человек).
Напомним, что выставка «Человек и дерево» (12+) работает в Музее-галерее «Заварка» до 1 марта. Это персональный проект мастера деревянной скульптуры Сергея Ключникова. С 2009 года он оживляет засохшие деревья в парках и скверах Самары и превращает их в скульптуры. На выставке собраны работы художника разных периодов, большинство из которых ранее ни разу не покидали стен мастерской. Экспозицию дополняют фрагменты из интервью с Ключниковым, которое специально подготовили сотрудники музея, и фоторепортаж, раскрывающий повседневную жизнь художника и философию его работ.