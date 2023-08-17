«Яблочный фест» в Сергиевске приглашает друзей

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26 августа на территории озера Банное в с. Сергиевск заработает большая яркая площадка для спорта, творчества и отдыха в яблочном стиле «Яблочный Фест», организованный плодово-ягодной компанией «Сургутское» и администрацией Сергиевского района Самарской области при поддержке Министерства культуры Самарской области.



«Яблочный Фест» – это один из самых ярких и вкусных фестивалей народной культуры и творчества в Самарской области. Он посвящен новому урожаю самарских яблок, которые по праву считаются самыми ароматными и полезными. В нынешнем году фестиваль пройдет под девизом «Сочный движ». Расширение его формата стало возможным благодаря спортивной составляющей, которая позволит гостям фестиваля принять участие в семейной спартакиаде, посоревноваться в современных зрелищных видах спорта, а также активно отдохнуть на свежем воздухе всей семьей. Кульминацией праздника станет «Шоу воздушных змеев», принять участие в котором смогут все желающие.



Сразу несколько площадок откроют свою работу на свежем воздухе:



«Яблочное ассорти» - это традиционная сцена для концертных выступлений и конкурсов. На ней самодеятельные коллективы смогут продемонстрировать свои вокальные и танцевальные таланты.



Знаменитый «Яблочный разгуляй» представит поселения Сергиевского района в полной красе. Участники продемонстрируют лучшие садово-огородные, творческие или прикладные достижения своих поселений с опорой на ягодно-яблочную тематику. И посоревнуются между собой в умении готовить разные вкусности из яблок и ягод.



Садоводы-любители тоже не останутся без внимания. Для них будет работать зона «ЯФО-Сад», где ведущие агрономы ТМ «ЯФО» проведут мастер-классы, ответят на вопросы всех желающих, помогут разобраться в разнообразии сортов яблок и ягод.



Море драйва и азарта ожидает гостей в спортивно-игровой зоне «Молодильные яблочки». Здесь пройдут соревнования по современному направлению футбола – панна-футболу. Кроме того будут работать площадки для пляжного волейбола, баскетбольные «ЯФО-корзины» для взрослых и детей. Гости смогут принять участие в семейных «ЯФО-стартах» и веселых спортивных аттракционах. Все желающие смогут проверить свою подготовку к ГТО на площадке «Готов к труду и сбору яблок». Любителей животных ждет конно-спортивная площадка «Кони в яблоках», где любой участник сможет покататься на лошадях и насладиться показом спортивного мастерства породистых скакунов. Для детей предусмотрена возможность покататься на пони.



Традиционная детская творческая площадка «ЯФО-Рисовашки» будет открыта для юных гостей фестиваля. Здесь юные художники смогут ярко раскрасить воздушных змеев, а потом запустить их с родителями в небо.



И, конечно, всех гостей ждут яблочные угощения, яблочные дегустации и новые яблочные открытия.

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