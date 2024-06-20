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XIII фестиваль «Арзамасские купола» пройдет с 28 по 30 июля 2024 года в Арзамасе. Гала-концерт состоится на обновленной Соборной площади 30 июля 2024 года.



Для участия в конкурсной части фестиваля приглашаются авторы-исполнители, солисты, ансамбли, церковные коллективы, исполняющие произведения духовного и патриотического содержания. Успеть отправить заявку на участие в заочном отборочном туре нужно не позднее 5 июля 2024 года. Форма заявки размещена на сайте: arzamas.nobl.ru в разделе «Мероприятия города/Арзамасские купола».

В фестивале-конкурсе православной и патриотической песни «Арзамасские купола» теперь могут принять участие также исполнители народной песни.



«Держим курс на высокую вовлеченность творческих людей: в прошлом году представители более чем 30 регионов выступали на старейшей площади Арзамаса. Это зрелищно, красиво и просто душевно. Верю, что за счет расширения перечня номинаций авторов и исполнителей в этом году будет как минимум не меньше», – отметил глава Арзамаса Александр Щелоков.



Фестиваль состоится уже в 13-й раз по благословлению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. Он приурочен ко Дню Крещения Руси, празднованию в честь обретения мощей преподобного Серафима Саровского и 80-летию со дня блаженной кончины уроженца Арзамаса Патриарха Московского и Всея Руси Сергия (Страгородского).



ФОТО Ярослав Квитко