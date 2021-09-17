X фестиваль юных талантов: стартовал прием заявок

79

Юных вокалистов и художников со всего мира АО «МОСГАЗ» приглашает показать свои таланты публике. Организационный комитет начал прием заявок на Х Московский Международный фестиваль «Волшебная сила голубого потока – МОСГАЗ зажигает звезды». Юбилейный фестиваль обещает стать одним из самых ярких событий в сфере детского творчества: в последние годы география проекта расширилась буквально на всю Россию и сопредельные страны, а количество заявок ежегодно бьет рекорды.

Напомним, что Московский Международный фестиваль «Волшебная сила голубого потока – МОСГАЗ зажигает звезды» - это благотворительный проект АО «МОСГАЗ», который проводится при поддержке пресс-службы Мэра и Правительства Москвы и столичного Комплекса городского хозяйства. Фестиваль проводится по двум направлениям: вокальный конкурс «МОСГАЗ зажигает звезды» и конкурс юных художников «Волшебная сила голубого потока». Победители-вокалисты определяются в номинациях «академический вокал», «эстрадный вокал» и «народный вокал» (участники разделены на группы от 8 до 11 лет, от 12 до 14 лет и от 15 до 18 лет). Художественный конкурс проводится в трех номинациях по возрастным категориям от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 18 лет.

Президент России Владимир Путин объявил 2022 год годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Поэтому вокальный конкурс фестиваля будет посвящен этой теме: участникам предлагается исполнить в различных жанрах песни народов России и композиции, составляющие культурное наследие нашей страны, выдержавшие испытание временем и передающиеся из поколения в поколение.

Первые этапы фестиваля традиционно проходят в онлайн-формате, поэтому сложная эпидемиологическая обстановка никак не скажется на работе электронного жюри. Направить свою работу можно через личный кабинет на официальном сайте фестиваля, там же будет отражаться вся текущая информация о статусе заявки, а после завершения конкурса появятся электронные грамоты участников. Такой подход позволяет подавать заявки ребятам со всего мира, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку и закрытые границы.