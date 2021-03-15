Выставка «Про жизнь губернскую и дела купеческие» открывается в Детской картинной галерее

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Открытие состоится 17 марта в 16.00.

Выставка приурочена к памятной дате - 170-летию образованию Самарской губернии и знакомит с укладом жизни, устройством общества и купеческими делами Самары и Самарской губернии второй половины XIX – начала ХХ вв.

На выставке много редких фотографий из частных коллекций, фондов Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В.Алабина, Центрального государственного архива Самарской области.

Детская картинная галерея благодарит за предоставленные экспонаты и помощь в организации выставки: Марию Арефьеву, Валерия Грищенко, Ольгу Казак, Александра Мигачёва, Александра Пахомова, Михаила Перепёлкина, Сергея Рудняева, Станислава Смирнова, Олега Сударикова, Дмитрия Федосеева, Сергея Чуваткина, Ирину Щепилову. А также Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В.Алабина, литературный музей им. Горького, ЦГАСО и самарское отделение Почты России.

Выставка открыта с 17 марта до конца мая 2021 года по адресу: ул. Куйбышева, 139.

Телефон для справок и записи на экскурсии 332-20-67, передает пресс-служба музея.

Фото из открытых источников