Выставка Сызранской школы иконописи в Самарском областном художественном музее

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Сызранская школа иконописи – значимое явление русской художественной культуры. Уникальный стиль Сызранской школы иконописи возник во второй половине XVIII века и продолжился традициями мастеров-старообрядцев, сохранив связь с византийской школой, что заметно в сызранских иконах. Крупная иконописная школа не уступает древнейшим школам Москвы, Великого Новгорода, Владимира.

Самый известный представитель школы - уроженец Сызрани Александр Архипович Бочкарев. Его иконы отличались свежестью красок, мягкими цветами, плавными переходами от света к тени. А его изюминкой был белый фон, на котором написаны лики святых. Своим творчеством Александр Бочкарев прославил Сызрань на всю Россию и за ее пределами. В 1896 году на Новгородской выставке Бочкарев был удостоен награды от императора Николая II. Конечно, многие из бочкаревских работ к сегодняшнему времени утрачены. Но несколько икон знаменитого сызранского мастера есть в фонде Сызранского краеведческого музея и в частных коллекциях, а также в молитвенном доме местной старообрядческой общины.

Сегодня традиции Бочкарева и других мастеров сызранской школы иконописи продолжают современные художники - выпускники художественного училища в городе Холуй Ивановской области Наталья и Юрий Пятковы. Мастера по крупицам постигают секреты и технологию иконописи.

В настоящее время условия для возрождения сызранской иконописи создал предприниматель и благотворитель Александр Михайлович Макаров, организовав мастерскую, в которой работают 4 мастера.

20 января 2021 года в художественной галерее «Наследие» г.о. Сызрань состоялась презентация иконописной мастерской Сызранской школы иконописи. Мероприятие было приурочено 170-летию Самарской губернии. Теперь возможность познакомиться с творчеством сызранских мастеров-иконописцев есть у жителей и гостей столицы нашей Губернии.

3 марта - 7 апреля 2021 года