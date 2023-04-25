Выставка «Строитель Самары. К 165-летию архитектора А. А. Щербачева»

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27 апреля в 18:00 в Музее Модерна открывается выставка, посвященная известному самарскому архитектору Александру Александровичу Щербачеву (1858-1912).

На выставке будут впервые представлены уникальные фотографии и личные вещи А. А. Щербачева из семейного архива, предметы из фондов музея им. П.В. Алабина и элементы внутреннего убранства особняка Клодта (Детская картинная галерея), архивные документы, фотографии его зданий и вдохновленные его творчеством детские макеты.

Выставка в Музее Модерна разделена на несколько частей, каждая из которых характеризует Александра Щербачева с новой стороны. Первая часть – его архитектура. О домах, о связи человека с городом, о вглядывании в элементы, нам помогают рассказать ученики детской школы – студии Натальи Стукаловой «Страна чудес».

Вторая часть выставки представляет условный кабинет архитектора. Прежде чем воплотиться в реальности, все проекты были лишь в голове мастера в виде чертежей и рисунков. Александр Александрович постоянно изучал новую архитектуру, выписывал журналы по искусству модерна, имел перед собой образцы и примеры элементов современных зданий. Это позволяло прекрасно разбираться в новшествах и расширяло многообразие направлений, в которых он работал.

Третья часть посвящена семье, которая подпитывала творческую энергию мастера. Сам Щербачев происходил из московского рода потомственных почетных граждан, но именно в Самаре он обрел семью, женившись на Александре Петровне Алабиной. У них родился сын Петр, также ставший виднейшим архитектором Самары.

Самара без зданий Щербачева – не Самара.

В 1886 году он приехал в Самару из Москвы по приглашению Петра Алабина и навсегда изменил облик нашего города. Никто из других самарских зодчих не может сравниться с ним по количеству спроектированных зданий. В архитектурном смысле Самара рубежа ХIX-XX веков – это город таланта Александра Щербачева, его фантастического трудолюбия и умения работать в разных стилях (неорусский стиль, модерн, неоренессанс, эклектика).

Самара в конце XIX века активно застраивалась и гений А. Щербачева здесь был нужен. Он сочетал в своем лице несколько ролей – городского архитектора, строителя, владельца собственной архитектурной мастерской, мастера архитектуры. С 1880 по 1912 г. А.А. Щербачеву удалось создать более 100 произведений, среди которых особняк А. Наумова, часовня Святителя Алексия, здание Самарской Биржи и Государственного банка, дом Д. Е. Челышева, дом И. А. Клодта и многие другие.

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Открытие выставки: 27 апреля в 18:00.

Вход на открытие свободный.

В остальные дни: 200/100 руб.

Выставка работает до 23 июля.

Приглашаем СМИ на мероприятие:

Дополнительная информация: Музей Модерна, Красноармейская, 15.