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Выставка «Сдается квартира: жизнь доходного дома» в Музее-галерее «Заварка» приглашает самарцев

12 марта 2024 09:57
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Выставка «Сдается квартира: жизнь доходного дома» в Музее-галерее «Заварка» приглашает самарцев

В Музее-галерее «Заварка» 15 марта (пятница) в 18.00 откроется выставка «Сдается квартира: жизнь доходного дома» (12+).

В рамках нового проекта доходный дом интересовал кураторов как специфическое социальное явление, отражающее устройство российского общества второй половины XIX – начала XX века. Тема напрямую связана с историей «Заварки», ведь в 1907 году принадлежавшее Михаилу Маштакову усадебное место приобрел купец Николай Марков и превратил здание в доходный дом.

«Рассматривая каждый этаж такого жилища, можно увидеть его разнообразную жизнь, – говорит куратор выставки, старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров. – Прежде всего, мы показываем отношения внутри доходного дома: как взаимодействовали друг с другом жильцы, прислуга и домовладелец. Создаем портреты и типы людей, которые когда-то жили в доходном доме. Также представляем их быт через советы жителям доходного дома и домовладельцу»

Выставка будет представлена в трех залах Музея-галереи «Заварка». Первый посвящен самарским доходным домам, второй раскрывает доходный дом как социальное явление с помощью современных художественных методов, а в третьем создано медиативное пространство, где посетители могут создать «собственную выставку» через заполнение специально разработанной анкеты.

На открытии старший научный сотрудник «Заварки» Кирилл Гуров и научный сотрудник музея Анастасия Волынкина проведут обзорную кураторскую экскурсию (12+) по выставке. Вход на мероприятие свободный (бесплатно).

Выставка продлится до 12 мая.

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