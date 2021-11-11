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Музею имени Алабина 135 лет. В связи с этим будет открыт доступ к самым интересным находкам археологов.

Выставка «135 лет Музею им. П.В. Алабина в фокусе археологии» откроется 11 ноября.

Музей имени Алабина покажет предметы из своих археологических фондов. Посетители увидят около 300 экспонатов, которые рисуют картину Самарского края от первобытной эпохи до нового времени.

Среди экспонатов - золотая бляха с изображением горного козла. Обнаружена при раскопках в 1975 г. в женском погребении кочевых народов. Датируется VI-V вв. до н.э.

Костяные пластины с гравированными изображениями, найденные в Шиловском курганном могильнике. Мифологические и воинские сцены, изображенные на пластинах, связаны между собой. Сюжетная воинская линия передает подробности реального похода, включавшего в себя сражения в поле, окружение, осаду крепости. Это могла быть война 626-630 гг. в Закавказье, в которой участвовали воины Ирана, Византии и Западно-тюркского каганата, с привлечением местных племен. Возможно, эти пластины являются часть декоративного оформления парадного щита.

На вершие жезла с изображением всадника и двух пеших воинов. Это один из первых экспонатов музея. До сих пор ученые не могут определить точно, к какому времени относится этот предмет. Вероятно, он был изготовлен в эпоху раннего средневековья и являлся символом власти.

Еще один элемент символа власти - роговое навершие жезла в виде головы утки. V тыс. до н.э. Обнаружено при раскопках могильника в Безенчукском районе в 2015 г. Этот археологический предмет относится к числу наиболее ярких образцов искусства человека каменного века, проживавшего в Поволжье.

Андрей Кочетков, директор Музея имени Алабина: “ Этот предмет, как и многие другие находки из Екатериновского мыса - одно из важнейших открытий российской археологии каменного века за прошлое десятилетие. Это одновременно и предметы, и произведения первобытного искусства. Широкой публике они показываются впервые. Уникальность выставки состоит и в том, что по условиям хранения не все из предметов могут находиться в постоянной экспозиции. Поэтому в течение месяца у жителей Самары есть редкий шанс увидеть ценнейшие предметы из археологической коллекции, по объективным причинам обычно скрытые от глаз посетителей. Например, Шиловские пластины - одно из редких произведений степного искусства хазарского времени”.

На выставке представлены и находки археологов, которые попали в музей более 100 лет назад – во времена Алабина, и современные достижения самарских археологов.

На выставке планируется проведение мероприятий – встречи с ведущими археологами Самары, встречи участников археологических экспедиций разных лет, начиная с 1970 г., когда была организована Средневолжская археологическая экспедиция.

В рамках открытия выставки состоится презентация сайта «170 лет Самарской губернии».

Выставка откроется 11 ноября и продлится до середины декабря.

Место проведения: основное здание Музея имени Алабина

Возрастное ограничение: 6+

В день открытия выставки – вход бесплатный.

Категория посетителей, стоимость билетов:

входной - 100 рублей

детский - 100 рублей

студенческий - 100 рублей

пенсионный - 100 рублей

льготный (снс) - 0 рублей

льготный детский (снс) - 0 рублей, передает пресс-служба музея.

Фото: преесс-служба музея