Выдающийся российский кларнетист Евгений Петров провел занятия с самарскими музыкантами

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Солист Московской филармонии, профессор Московской государственной консерватории, заслуженный артист Российской Федерации, лауреат международных конкурсов, стал спикером образовательного проекта «Музыкальная мастерская успешных».

Мастер-класс прошел в Мраморном зале Самарского института культуры. Его участниками стали молодые артисты из нашего города, Тольятти и Саранска — ученики детских музыкальных школ, школ искусств, студенты профильных средних и высших учебных заведений.

«Смысл есть даже от небольшой сессии со специалистом. Если объяснять на примере кларнета, то даже за короткое занятие можно подобрать ученику правильный мундштук. При верной постановке возникают проблемы со звукоизвлечением. С помощью такого действия можно решить вопрос с качеством игры», — объясняет педагог.



Евгений Петров обращал внимание исполнителей и педагогов на артикуляцию, фразировку и звукоизвлечение. Один из основных советов — играть гаммы. Евгений Петров отметил важность таких образовательных проектов для учеников и студентов в российских регионах: «Если увидеть перспективного музыканта, то даже одно занятие может стать стимулом поступать или перевестись в столичное учебное заведение».

Напомним, что образовательный и наставнический проект в области культуры и искусства «Музыкальная мастерская успешных» был инициирован командой специалистов самарской Детской музыкальной школы №12 и преподавателями Самарского государственного института культуры и поддержан Президентским фондом культурных инициатив. го участниками стали выдающиеся педагоги современности: Роман Муравицкий, Сергей Кравченко, Александр Дмитриев и Евгений Петров.