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Выдающийся российский кларнетист Евгений Петров проведет бесплатный мастер-класс для самарских музыкантов

7 ноября 2022 13:11
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Выдающийся российский кларнетист Евгений Петров проведет бесплатный мастер-класс для самарских музыкантов

В субботу, 12 ноября, в мраморном зале Самарского государственного института культуры состоится мастер-класс и лекция Евгения Петрова, российского кларнетиста, солиста Московской филармонии, профессора Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, заслуженного артиста России. Его учениками станут воспитанники детских музыкальных школ, школ искусств, средних и высших профильных образовательных учреждений региона.
 
     Визит музыканта пройдет в рамках образовательного и наставнического проекта «Музыкальная мастерская успешных», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив. Проект был инициирован командой специалистов самарской Детской музыкальной школы №12 и преподавателями Самарского государственного института культуры. Его цель — дать возможность юным исполнителям бесплатно пройти занятия у ведущих музыкантов России, а педагогам — повысить профессиональные компетенции, не покидая Самарскую область.


     Евгений Петров проведет занятия не только с учащимися областного центра, но и с начинающими музыкантами из отдаленных населенных пунктов региона. Попасть в число участников мастер-класса можно, оставив заявку по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1G6mIFAIiAt2pYzsmLQkRgX1CKNYCxMPgTeyUNpQq6liWjg/viewform.
 
    Напомним, в проекте «Музыкальная мастерская успешных» уже принял участие заслуженный артист РФ, лауреат международных конкурсов Александр Дмитриев (баян). В течение ближайших месяцев в Самаре проведут мастер-классы ведущие педагоги страны: Евгений Петров (кларнет), заслуженный артист РФ, лауреат международных конкурсов, Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, и дирижер Юрий Васильев, заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова.

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