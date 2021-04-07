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10 апреля в театре «Самарская площадь» состоится премьера спектакля «Чужая жена и муж под кроватью» по одноименному рассказу Федора Михайловича Достоевского, приуроченная к 200-летию со дня рождения писателя.

Постановка осуществляется на Грант правительства Российской Федерации на реализацию творческих проектов в 2021.

Грант правительства Российской Федерации на постановку спектакля «Чужая жена и муж под кроватью» получил самарский муниципальный театр «Самарская площадь».

Руководитель проекта — директор театра, заслуженная артистка Самарской области Наталья Носова отметила: «В этом году впервые муниципальные драматические театры смогли участвовать в федеральном конкурсе грантов. Мы отправили заявку, и нам удалось его получить. Я считаю, что важную роль в отборе сыграло то, что этот проект открывает малоизвестную широкой публике грань творчества Ф.М. Достоевского - юмор. Нам очень отрадно, что к 200-летию писателя мы сможем обогатить театральную афишу Самары еще одним спектаклем по произведению великого писателя».