Встреча с Павлом Рудневым состоится в Самарском театре "Город"

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13 февраля в 15.00 театр "Город" приглашает на встречу с Павлом Рудневым.



Павел Руднев – театральный критик, который не только описывает, но и формирует современный театральный ландшафт. В своих исследованиях – будь то обстоятельная монография, рецензия на спектакль в театроведческом журнале или короткий пост в фейсбуке – умеет перекидывать мосты от традиции к современности; от отечественной к зарубежной драматургии и режиссуре. Руднев – значимая фигура в театральном сообществе и автор, которого читают театральные неофиты. Для него театр – место, где не отдыхают от реальности, а эту реальность постигают.



На встрече будет прочитана лекция "Как меняется современный театр? Приёмы, инструменты, темы".



По окончанию лекции, после небольшого перерыва, в 18.00 будет показан спектакль "Мой папа - Питер Пэн", после которого состоится обсуждение спектакля с участием П. Руднева.



Вход на встречу свободный.

Вход на спектакль платный.



Место: пр. Ленина, 14 А (конференц зал Самарской областной универсальной научной библиотеки).

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