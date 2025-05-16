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Всероссийская культурная акция «Ночь музеев» пройдет в Самаре

16 мая 2025 09:56
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Всероссийская культурная акция «Ночь музеев» пройдет в Самаре

17 мая Самара присоединится к всероссийской культурной акции «Ночь музеев». 

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне она будет посвящена теме «Герои» и объединит более 50 площадок - музеи, выставочные залы, галереи, арт-пространства и др.

 Полная программа Всероссийской культурной акции «Ночь музеев» в Самаре доступна на сайте администрации города https://samadm.ru/media/news/54182/, на сайте акции https://www.museumnight63.ru/ и на карте, которую можно получить в печатном варианте с 16 мая в информационном центре акции на пересечении ул. Ленинградской с ул. Фрунзе. 

 Для комфортного передвижения горожан и гостей Самары 17 мая будут организованы бесплатные автобусы с интервалом в 20 минут, начиная с 14:00 и заканчивая в 20:00, по двум маршрутам:
- площадь Кирова - площадь Революции – площадь Кирова,
- собор Кирилла и Мефодия - улица Молодогвардейская (пересечение с ул. Льва Толстого) – собор Кирилла и Мефодия.

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