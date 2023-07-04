Всего на 50-ом Грушинском фестивале прошло порядка 200 мероприятий

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В воскресенье 2 июля в Самарской области завершился 50-ый Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. В этом году гости юбилейного фестиваля смогли отправиться в ретро-путешествие, погрузиться в атмосферу 70-х годов на Поляне, послушать песни бардов на площадке «У Грушинского костра», прогуляться по «Аллее фестивалей» и узнать о развитии движения авторской песни в стране. Юбилейный фестиваль собрал рекордное количество гостей: Поляну за четыре дня посетили 56 000 человек из 62 регионов России.

50-ый Грушинский фестиваль прошел в рамках Марафона авторской песни России 2022-2023 с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив и при поддержке Правительства Самарской области, Госкорпорации «Росатом», Фонда Олега Митяева, Самарского областного Грушинского клуба. Вопросам развития фестиваля серьёзное внимание уделяет Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Генеральный спонсор фестиваля компания Биотон.

На конкурс авторской песни поступили заявки от 474 участников со всех уголков России, в том числе от 93 участников детского конкурса. Первый тур проходил в очном и заочном формате, что позволило привлечь к прослушиваниям больше исполнителей и авторов. Председателем Большого жюри конкурса стал поэт, классик авторской песни Вадим Егоров.

Лауреатами взрослого конкурса стали 5 человек из 4 регионов, 1 июля они вышли на легендарную сцену «Гитару» вместе с мэтрами и выступили на главном гала-концерте.

Вместе с лауреатами этого года на сцене «Гитара» выступили признанные мэтры жанра, известные авторы и исполнители: Вадим Егоров, Валентин Вихорев, Вадим Мищук, Виктор Третьяков, Тимур Шаов, Борис Щеглов, Валерий Боков, Елена Фролова, Грушинское трио, Анатолий Киреев, Сергей Данилов, Наталья Кучер, Тимур Ведерников, Василий Уриевский, Павел Пиковский, Вячеслав Ковалев, Олег Медведев, и многие другие.

Всего в фестивале приняли участие более 110 артистов. Они выступали на 13 концертных площадках фестиваля: сцена «Гитара», «Главная», «Многоголосье», «Междуречье», «Время колокольчиков», «Чайхана», «Дорожная», «У Грушинского костра», «Квартира», «Кольский бугорок», «Детская поющая республика», «Пилигримы», патриотическая сцена «Победа». Представитель «Победы», лауреат конкурса фестиваля 2002 года Михаил Калинкин также стал участником Гала-концерта на Гитаре с песней «Нам нужна одна победа» из кинофильма «Белорусский вокзал».

Внимание на всех площадках было уделено патриотической, воспитательной программе. На «Аллее фестивалей» работал музей, на стендах которого рассказывалось про подвиг Валерия Грушина, чье мужество и готовность помочь людям сегодня может служить примером подрастающему поколению. Интерактивная карта фестивалей знакомила посетителей с многообразием площадок для знакомства с авторской песней в России, на ней появился и фестиваль патриотической авторской песни «Большой Донбасс». Все желающие могли сдать нормы ГТО на специальной площадке. На площадке «Детской поющей республики» историю страны в песнях рассказал Сергей Ломакин, а Тимур Ведерников и Екатерина Котеночкина не только представили концертную программу, но и поделились тем, как работают над своим патриотическим проектом «Музыка вместе».

В рамках 50 Грушинского фестиваля прошли выступления, посвященные 85-летию со дня рождения великого поэта, автора, актера Владимира Высоцкого. Никита Высоцкий лично исполнил несколько песен своего отца, в том числе на сцене «Гитара».

Уникальными событиями фестиваля стали спектакль «Сколько песен спето у твоих костров», создание карты Грушинского прямо на Поляне (на ней отметили 273 города России, в том числе Мариуполь, Луганск, Донецк), проект «Поет Поляна!», во время которого артисты на сцене были только дирижерами, а все песни исполняли зрители, выставка «Пять десятилетий лауреатов Грушинского». На Поляне был построен и спущен на воду парусник «Валерий Грушин».

Основные концерты 50-го Грушинского фестиваля можно было увидеть в прямой трансляции на официальном сайте фестиваля и в социальных сетях. Зафиксировано свыше 200 000 просмотров фестивальных концертов.

Детскую сцену и детскую игровую площадку за все дни фестиваля посетили более 3970 человек. Здесь работали выездные библиотеки, игровые комплексы, проходили викторины. Около 5000 гостей приняли участие в спортивных активностях. На спортивных площадках можно было пострелять из лука, сыграть в футбол, волейбол и другие игры. Прошла Парусная регата, участниками которой стали семь экипажей. Три победителя были награждены грамотами и кубками. Состоялся футбольный матч между Сборной Мира и сборной Самарской области, с участием ветеранов футбольного клуба «Крылья Советов». В непростой борьбе Самарская сборная выиграла со счетом 5:2.

В рамках фестиваля прошел круглый стол, посвященный развитию внутреннего туризма «Туристскими тропами». В нем приняли участие 46 человек.

Всего на 50-ом Грушинском фестивале прошло порядка 200 мероприятий, включая концерты, мастер-классы, творческие встречи и прочие активности.

Для обеспечения безопасности участников на протяжении всего фестиваля работали оперативные службы: сотрудники полиции, ЧОП, МЧС, спасатели, медики и медицина катастроф. Смертельных случаев зарегистрировано не было.