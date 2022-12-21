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Всего 4 из 10 самарцев поддержали законопроект о борьбе с англицизмами

21 декабря 2022 10:06
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Всего 4 из 10 самарцев поддержали законопроект о борьбе с англицизмами

Почти 4 из 10 самарцев поддерживают ограничения на использование заимствованных слов. Поборников чистоты русской речи больше среди тех, у кого есть дети, чем среди бездетных. Старшее поколение встает на защиту «великого и могучего» намного чаще респондентов до 34 лет. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка, ограничивающий использование заимствованных слов, если для них существуют русские синонимы. По данным SuperJob, запрет на англицизмы поддерживают почти 4 из 10 самарцев (39%). На первом месте среди особенно раздражающих заимствований — слово окей, в список попали также такие слова, как ресепшн, челлендж, триггер, пати, хайп, лайфхак, фейк, лонгрид, коуч, лайтовый, хендмейд, скиллы и многие другие. Напротив, 29% опрошенных не видят смысла в запрете иностранных слов: «Заимствование — естественный процесс для любого живого языка. Не являются исконно русскими, однако давно вошли в наш язык такие слова как, например, кефир, бюджет, телефон и т. д.»

Чем старше респонденты, тем больше среди них противников иностранной лексики: если среди опрошенных до 34 лет их 21%, то среди тех, кто старше 45 лет, — уже 47%. «Надоел подростковый сленг, все эти кринж, краш, чилить и прочая ерунда», — родители выступают за ограничение использования заимствований чаще, чем бездетные горожане (54% против 25% соответственно).

Время проведения: 15—19 декабря 2022 года

 

Теги: Опрос

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