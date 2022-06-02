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Всеармейский фестиваль ансамблей песни и пляски набирает обороты – концерты ведущих коллективов

2 июня 2022 14:31
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VIII Всеармейского фестиваля ансамблей песни и пляски можно смотреть и в прямой трансляции.

В рамках VIII Всеармейского фестиваля ансамблей песни и пляски ведущие армейские коллективы в период с 1 по 4 июня 2022г. выступают на концертных площадках Самарской области. Концерты на различных площадках Самары и муниципальных районов губернии уже посетили тысячи зрителей.

С 1 по 4 июня на сцене Дома офицеров проходят конкурсные выступления ансамблей песни и пляски.
Все желающие могут присоединиться к Фестивалю в любом месте и смотреть прямую трансляцию концертов из ОДО – командованием Дома офицеров Самарского гарнизона предоставлена такая возможность.

Торжественная церемония закрытия фестиваля и гала-концерт состоятся 5 июня в 15 часов на сцене Дома офицеров в котором будут представлены лучшие номера творческих коллективов и проведено награждение победителей.

Запланированные В Самарской области концерты на ближайшие дни:

02.06.2022г.:
11:00 Ансамбль песни и пляски Балтийского флота (АПП БФ), Дом Офицеров Самарского Гарнизона имени Ворошилова, г.Самара, ул.Шостаковича, 7;
14:00 Ансамбль песни и пляски Черноморского флота (АПП ЧФ), Дом Офицеров Самарского Гарнизона имени Ворошилова, г.Самара, ул.Шостаковича, 7;
17:00 Ансамбль песни и пляски Западного Военного Округа (АПП ЗВО), Дом Офицеров Самарского Гарнизона имени Ворошилова, г.Самара, ул.Шостаковича, 7;
18:00 Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск (АПП ВДВ), пос.Соцгород, ул.Кишиневская, 13, Дом культуры «Нефтяник»;
18:30 Ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил России (АПП ВКС), г.Новокуйбышевск, Дворец культуры.

03.06.2022г.:
11:00 Ансамбль песни и пляски Железнодорожных войск Министерства обороны Российской Федерации (АПП ЖДВ), Дом Офицеров Самарского Гарнизона имени Ворошилова, г.Самара, ул.Шостаковича, 7;
14:00 Ансамбль песни и пляски Западного Военного Округа (АПП ЗВО), г.Самара, Струковский сад, Летний театр (в рамках Дня эколога);
16:00 Ансамбль песни и пляски Северного флота (АПП СФ), с.Борское, МБУК «Борский межпоселенческий районный Дом культуры», ул. Ленинградская, 47а;
17:00 Ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (АПП РВСН), Дом Офицеров Самарского Гарнизона имени Ворошилова, г.Самара, ул.Шостаковича, 7;
17:00 Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск (АПП ВДВ), с.Исаклы, районный Дом культуры, ул. Куйбышевская 63а;
18:00 Ансамбль песни и пляски Балтийского флота (АПП БФ), г.о.Сызрань, ул.Советская, 92, МБУ ТКК «Драматический театр им. А.Н.Толстого».

04.06.2022г.:
13:00 Ансамбль песни и пляски Железнодорожных войск Министерства обороны Российской Федерации (АПП ЖДВ), г.Октябрьск, Культурно-досуговый комплекс «Октябрьский», ул.Мира, 94а;
13:30 Ансамбль песни и пляски Северного флота (АПП СФ), г.Самара, Струковский сад, Летний театр;
14:00 Ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил России (АПП ВКС), Дом Офицеров Самарского Гарнизона имени Ворошилова, г.Самара, ул.Шостаковича, 7;
14:00 Ансамбль песни и пляски Черноморского флота (АПП ЧФ), пос.Управленческий, ул.Сергея Лазо, 21, Дом культуры «Чайка»;
16:00 Ансамбль песни и пляски Балтийского флота (АПП БФ), п. Рощинский, ГДО Рощинского гарнизона;
17:00 Ансамбль Песни и Пляски Центрального Военного округа (АПП ЦВО), Дом Офицеров Самарского Гарнизона имени Ворошилова, г.Самара, ул.Шостаковича, 7;
18:00 Ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (АПП РВСН), г. Тольятти, микрорайон Поволжский, ул. 60 лет СССР, 17, большой зал «Истоки»;
18:10 Ансамбль песни и пляски Южного военного округа (АПП ЮВО), г.Тольятти, Центральный район, открытая площадка напротив дома по ул.Голосова, 95/95а, в рамках празднования 285-летия со дня основания Ставрополя-Тольятти.

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