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Врач объяснила, сколько арбуза можно съесть в день

3 августа 2021 13:14
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Врач объяснила, сколько арбуза можно съесть в день

Врачи рекомендуют съедать до 150 граммов мякоти арбуза в сутки детям и до 500 граммов взрослым. При этом врачи советуют не смешивать арбуз с другими продуктами. Об этом сообщают средства массовой информации.

«Не стоит за один прием пищи съедать килограмм арбуза, потому что наш организм не может одновременно усвоить 60 грамм чистых углеводов. Получится так, что он 20–30 углеводов усвоит, а все остальное отложит в жир», – цитируют врача-терапевта Елену Тихомирову.

По словам Елены Тихомировой, арбуз можно есть в любое время суток, но только не перед сном. По данным РИА «Новости», детям можно есть мякоть арбуза с двух лет. До трех лет суточная норма арбуза не должна превышать 100 граммов мякоти. А к шести годам можно начать давать до 150 граммов.

3 августа отмечается международный день арбуза.

Ранее «ФедералПресс» писал полезные советы по питанию. Диетолог Наталья Круглова считает, что ведение дневника питания хорошо влияет на пищевое поведение. Врач рассказала СМИ, кому и зачем стоит следовать этому механизму.

Фото: Pixabay.соm

Теги: Арбуз здоровое питание

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