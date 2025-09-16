Впервые в Самаре представят произведения композиторов-перкуссионистов

125

21 сентября в 15:00 на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича пройдет концерт ударной музыки «В ритме театра».

В этот вечер артисты группы ударных инструментов симфонического оркестра театра выступят в необычной роли солистов, представив как оригинальные современные произведения, так и переложения известных композиций.

Концерт будет включать в себя исполнение не только на традиционных ударных инструментах, но и использование неожиданных бытовых предметов в качестве музыкальных инструментов.

В программе прозвучит музыка композиторов-перкуссионистов Джина Кошински, Нейбоши Живковича, Алексея Герасимца, а также джазового вибрафониста Гэри Бёртона. Произведения композиторов впервые будут исполняться в Самаре!