Возвращение коллекции Морозовых в Россию возможно к майским праздникам,

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Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он также отметил, что в коллекции есть экспонаты, которые принадлежат частным лицам, находящимся под санкциями. – С их возвращением могут возникнуть проблемы.

Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Эрмитажем, Музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Третьяковской галереей, открылась для широкой публики в фонде Луи Виттон в Париже 22 сентября. Она работала до 22 февраля.

Позднее из-за большого интереса к выставке ее продлили до 3 апреля. В начале прошлой недели в фонде сообщили РИА Новости, что картины снимут с экспозиции и передадут в российские музеи.

9 апреля стало известно, что две картины из коллекции Морозовых останутся во Франции. Остальное вернут в РФ.