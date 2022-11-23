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Вопрос голосования россиян на "Евровидении" пока не решен

23 ноября 2022 09:57
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Вопрос голосования россиян на "Евровидении" пока не решен

Официальный представитель Европейского вещательного союза Давид Гудман заявил, что вопрос о возможном участии российских телезрителей в голосовании на международном конкурсе "Евровидение" в мае 2023 года остается открытым.

Полный список стран, которые смогут проголосовать, будет опубликован ближе к началу конкурса, уточнил Гудман.

Накануне ЕВС объявил об изменениях в правилах голосования. Теперь отдать свой голос участников конкурса смогут жители стран, представители которых не принимают участия в "Евровидении". Для этого нужно будет воспользоваться специальной онлайн-платформой и "кредитной картой из их государства", сообщает ТАСС.

Конкурс "Евровидение-2023" пройдет в Ливерпуле. Его финал состоится 13 мая 2023 года. В списке участников конкурса 2023 года значатся 37 государств. России и Белоруссии среди них нет, пишет Смотрим.

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