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Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова отправляется в большой гастрольный тур
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Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова отправляется в большой гастрольный тур

6 апреля 2021 16:52
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После нескольких месяцев онлайн-режима самарский творческий коллектив возвращается к привычному формату работы.

11 апреля в городе Ухта (Республика Коми) будет дан старт большому гастрольному туру ведущего самарского творческого коллектива – Волжского русского народного хора имени П.М. Милославова. После нескольких месяцев онлайн-режима хор возвращается к привычному формату работы.

В рамках новой концертной программы «Лучшее и новое» жители Республики Коми, Архангельской, Вологодской и Ярославской областей увидят легендарные номера и новые постановки – вокально-хореографические картины о Волжских берегах, русские народные и авторские песни и танцы. Они расскажут о жизни волжан – о любви и страсти, молодецкой удали и женской грации, проникновенной лирики и праздничных гуляниях. Вместе с русскими песнями и танцами коллектив создаст особую атмосферу праздника и подарит заряд положительных эмоций!

Концерты проходят в рамках программы «Большие гастроли» и федерального проекта «Мы – Россия», реализующегося ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.

Лауреат международных и всероссийских конкурсов Государственный Волжский русский народный хор имени Петра Милославова – это визитная карточка Самары и всего Поволжья, коллектив с богатейшей историей, который на высоком профессиональном уровне хранит и развивает песенное наследие народов Поволжья и всей России.

 

Теги: Мероприятия

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