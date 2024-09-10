Военный оркестр Управления Росгвардии по Самарской области стал дипломантом всероссийского фестиваля духовых оркестров

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Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» прошел в рамках празднования Дня города Самары. Неизменными участниками яркого музыкального события вот уже на протяжении ряда лет становятся военные музыканты Росгвардии.



Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» прошел в рамках празднования Дня города Самары. История этого культурного мероприятия берет начало в 2013 году. Тогда музыкальная общественность Самары вышла с инициативой проведения фестиваля в память о премьере бессмертного произведения, написанном военным дирижером Ильей Шатровым. Впервые легендарный вальс прозвучал в 1907 году именно в самарском Струковском саду и стал одним из музыкальных символов российской культуры.

В этом году в фестивале приняли участие ведущие духовые оркестры России из восьми городов: Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Уфы, Самары и Тольятти. Впервые мероприятие посетили музыканты из города-героя Севастополя - военный оркестр Черноморского флота.

Традиционно участие в фестивале «На сопках Маньчжурии» принимает и военный оркестр Управления Росгвардии по Самарской области. Стоит отметить, что в 2021 году творческий коллектив уже был награжден дипломом за высокое исполнительское мастерство и большой вклад в развитие отечественной музыкальной культуры.

Концерты росгвардейских музыкантов неизменно пользуются популярностью у самарцев, поэтому в этом году оркестр под управлением майора Олега Чемоданова выступил сразу на нескольких площадках. В субботу, 7 сентября, военные музыканты познакомили со своим творчеством жителей поселка Береза – они вышли на сцену ДК «Сатурн». А уже в воскресенье, 8 сентября, музыканты порадовали концертной программой горожан и гостей губернской столицы в Струковском парке.

Финальным аккордом стало участие творческого коллектива регионального управления Росгвардии в концерте на площади имени Куйбышева в рамках празднования 438-летия Самары. Росгвардейские музыканты вошли состав сводного духового оркестра, который исполнил несколько знаковых для нашей страны композиций: в его вошли такие произведения, как «Катюша» и, конечно же, знаменитый вальс «На сопках Маньчжурии».