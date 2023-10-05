Владимир Путин наградил актера Гошу Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

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Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» актеру Гошу Куценко. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации в четверг, 5 октября, пишут "Известия".

Куценко отметили наградой за большие заслуги в развитии российской культуры и искусство, а также за «многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

Карьера на большом экране у актера началась в 1991 году. Он прославился благодаря образам в работах «Антикиллер» и «Параграф 78». Из последних картин можно выделить «Балканский рубеж» и сериал «Инсомния». Всего же его актерская деятельность включает около 170 работ в кино и на телевидении.

Аналогичную награду также получила актриса Российского государственного академического молодежного театра Татьяна Шатилова, которая была отмечена за «заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

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