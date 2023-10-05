Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +8, +10°С, днем +16, +18°С.
6 октября в Самарской области ночью дождь, днём без осадков, до +19°С
Его актерская деятельность включает около 170 работ в кино и на телевидении.
Владимир Путин наградил актера Гошу Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
Ребята узнали об истории создания гражданской обороны и ее предшественницы - местной противовоздушной обороны, о том, какие задачи решает гражданская оборона сегодня.
В День гражданской обороны в школах региона прошли открытые уроки  по основам безопасности жизнедеятельности
Благодаря работе педагогов организован учебный процесс в больницах, где дети находятся на длительном лечении.
Армен Бенян вручил награды учителям самарских школ
Более 560 тысяч жителей Самарской области уже защитились от гриппа.
Прививка снижает риск опасных осложнений в случае встречи с инфекцией
В их числе погрузчики, авторемонтные мастерские, грузовые автомобили и другая спецтехника, которая необходима энергетикам для эксплуатации и ремонта электростанций и тепловых сетей.
Автопарк «Т Плюс» в Самарской области пополнили 16 новых автомашин в 2023 году
Темпы восстановления экономики в Самарской области выше, чем в среднем по стране.
Наш регион выходит в лидеры экономического роста
В течение недели на многочисленных площадках региона проходят круглые столы, мастер-классы, конференции, фестивали и многое другое.
В Самарской области продолжается масштабное федеральное мероприятие «Большая учительская неделя»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.68
0.22
EUR 104.79
0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцам расскажут, как создавались запомнившиеся зрителю образы героев фильмов Рязанова
В Самаре состоится открытие выставки художественного ткачества Дины Ковалевой
В Самарском зоопарке пройдет "Всемирный день животных"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Владимир Путин наградил актера Гошу Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

5 октября 2023 22:43
149
Его актерская деятельность включает около 170 работ в кино и на телевидении.

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» актеру Гошу Куценко. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации в четверг, 5 октября, пишут "Известия".

Куценко отметили наградой за большие заслуги в развитии российской культуры и искусство, а также за «многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

Карьера на большом экране у актера началась в 1991 году. Он прославился благодаря образам в работах «Антикиллер» и «Параграф 78». Из последних картин можно выделить «Балканский рубеж» и сериал «Инсомния». Всего же его актерская деятельность включает около 170 работ в кино и на телевидении.

Аналогичную награду также получила актриса Российского государственного академического молодежного театра Татьяна Шатилова, которая была отмечена за «заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

 

Фото:   ru.freepik.com

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров и Елена Вяльбе обсудили вопросы развития инфраструктуры лыжного спорта в Самарской области.
5 октября 2023  16:16
Елена Вяльбе оценила лыжероллерную трассу в Самаре
296
В Самаре представлены архитектурные концепции международного межвузовского кампуса
5 октября 2023  12:59
В Самаре представлены архитектурные концепции международного межвузовского кампуса
351
В Самаре «горячая линия» по вопросам подключения к теплу заработает 7 октября
5 октября 2023  11:42
В Самаре «горячая линия» по вопросам подключения к теплу заработает 7 октября
255
В Самаре и Тольятти отметили отличившихся мам-предпринимателей
5 октября 2023  09:57
В Самаре и Тольятти отметили отличившихся мам-предпринимателей
291
Дмитрий Азаров поздравил самарских педагогов с Днем учителя
5 октября 2023  09:44
Дмитрий Азаров поздравил самарских педагогов с Днем учителя
248
Весь список