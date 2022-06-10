«Виват, Россия!»: в Струковском саду выступали 15 детско-юношеских оркестров

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В рамках музыкально-патриотического фестиваля «Виват, Россия!» сегодня на сцене летнего театра в Струковском саду выступали детско-юношеские коллективы Самарской области.

Творческие делегации для участия в фестивале направили Волжский и Кинельский районы, Красный Яр, Кинель, Тольятти и Сызрань. Наиболее широко представлена столица региона – от Самары выступали 9 духовых оркестров. Всего в фестивальной программе приняли участие 15 детско-юношеских оркестров.

В завершении программы коллективы исполнили Петровский марш и марш В.Агапкина «Прощание славянки».

Фестиваль продолжается. Для гостей праздника выступают сводный оркестр Самарского гарнизона под управлением военного дирижера Вячеслава Ворушилова, Самарский концертный духовой оркестр - художественный руководитель Марк Коган, Адмиралтейский оркестр из Санкт-Петербурга под управлением военного дирижера Никиты Игнатова.

Фото: скриншот видео