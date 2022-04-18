Виртуальную копию Янтарной комнаты представили в Царском Селе

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Копию Янтарной комнаты, выполненную в технологии виртуальной реальности (VR) представили в понедельник в Екатерининском дворце музея-заповедника "Царское Село", передает корреспондент ТАСС.

"Этот проект имеет для нас двойное значение. Во-первых, с точки зрения музейной институции - это самая четкая цифровая копия янтарной комнаты. <...> Второе: наличие этого проекта представляет возможность практически любому человеку в мире и в России, конечно, ощутить себя в центре этой "янтарной сказки", - рассказала журналистам директор ГМЗ "Царское Село" Ольга Таратынова.

Она отметила, что проект будет представлен в городах-участниках передвижной выставки "Петр I. Начало янтарного пути". "Мы ведем переговоры, чтобы сделать зарубежные гастроли этого VR-проекта", - добавила Таратынова.

VR-версия Янтарной комнаты - точная интерактивная модель всемирно известного интерьера Екатерининского дворца, созданная в формате виртуальной реальности. Как рассказал создатель Дмитрий Мачача, проект был сложен с технологической точки зрения. "Общепризнано, что сложными для сканирования поверхностями являются отражающие, зеркальные, полупрозрачные. 70% янтарной комнаты занимают как раз такие объекты: янтарь, зеркала и позолота", - объяснил он, добавив, что в ходе работы над проектом было создано более 35 тыс. фотографий Янтарной комнаты.

Фото: скриншот видео