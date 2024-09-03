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Викторины, выставки, интерактивные мероприятия: как в СОУНБ пройдёт День города

3 сентября 2024 10:45
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Викторины, выставки, интерактивные мероприятия: как в СОУНБ пройдёт День города

С 5 по 8 сентября Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей Самары вместе отметить День города. Посетителей библиотеки ожидают выставки, познавательные встречи, викторины и другие развлекательные и просветительские мероприятия.

Викторина «Самарская мозаика» (5 сентября в 13:00, 8 сентября в 15:00)

Сразитесь за звание главного знатока истории Самары, ответив на вопросы об известных личностях, местах и событиях, связанных с городом! Викторина проходит в рамках просветительского проекта #самарачитай. Вход по предварительной регистрации по телефону: 8-846-335-44-80.

Лекция «Что случилось в Самаре в 1897 году? Рассказ о людях, историях, документах» (6 сентября в 18:00)

Участники Самарского генеалогического клуба расскажут о буднях самарских горожан в 1897 году, полных событий, которые близки и понятны современным жителям города. Записаться на лекцию можно по телефону: 8-846-335-44-80.

Просветительский проект «Здравствуй, книга!» (6 и 7 сентября)

Юных читателей библиотеки ждут интеллектуальные игры, экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия, которые помогут ребятам пополнить знания истории, географии, краеведения, русского и английского языков.

Все встречи проводятся по предварительной записи для организованных групп от 10 до 30 человек. Стоимость участия для школьников – 100 рублей, два сопровождающих – бесплатно. Регистрация на мероприятия 6-го сентября осуществляется по ссылке, а на встречи 7-го сентября – по телефону: 8-846-335-44-80.

Выставка «Славный триколор России» (5 – 8 сентября)

В экспозиции можно увидеть книги и иллюстративные материалы, в которых отражена история развития и видоизменения государственных символов – герба, гимна и, конечно, флага, которые вместе олицетворяют преемственность прошлого и настоящего нашей страны.

Экспозиция «Лето – это маленькая жизнь» (5 – 8 сентября)

Выставка фотографий путешественника Игоря Кобца и редких изданий об отечественной географии! Потрясающая природа Камчатки и Сибири, живописные виды Петербурга и городов «Золотого кольца» – работы фотографа поистине завораживают и вдохновляют.

Напомним, что в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки также проходит ещё одно важное событие  культурной жизни Самары – Всероссийский биеннале ультранового искусства «Homo Urban». Участие в фестивале принимают десятки художников «уличной волны» со всей страны. Они представляют самарцам свои работы и проводят серию творческих встреч. 

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14А.

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