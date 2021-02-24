VII Российско-итальянский кинофестиваль RIFF открывается в Самаре

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25 февраля 2021 года в 19:00 Клуб любителей кинематографа и медиаискусств «Треугольник» (ЦРК «Художественный», г. Самара, ул. Куйбышева, 105) приглашает на открытие VII Международного Российско-итальянского кинофестиваля художественного, документального и короткометражного кино (Russia-Italia Film Festival – RIFF) в Самаре. В программе открытия – показ комедии «Итальянские каникулы» /Odio l’estate (Италия, 2020, комедия, 110 мин., 12+). Почётный гость Открытия – Помощник Представителя Генерального Консульства Италии в Москве при Почётном Консульстве Италии в Самарской и Ульяновской областях – Дмитрий Владимирович Исаев.

С 25 февраля по 7 марта 2021 года ЦРК «Художественный» покажет программу кинофестиваля RIFF – самого масштабного италоязычного кинофестиваля в России!

Организатор показов кинофестиваля в Самаре – Агентство социокультурных технологий. Цель Российско-итальянского кинофестиваля RIFF – укрепление культурного обмена между Россией и Италией.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, кинофестиваль проходит еще более чем в 15 городах России, от Калининграда до Сахалина. В этом году в программе — лучшее современное кино из Италии и про Италию: полнометражные комедии, мелодрамы и драмы, короткий метр, документальные работы и необычные проекты на грани жанров и видов искусств – фильмы-участники и победители известных региональных фестивалей Италии. Вас ждут незабываемые мгновения радости от знакомства с удивительным, солнечным и теплым итальянским кино и теми, кто его делает и любит!

В день Открытия фестивальных показов 25 февраля в 19.00 – приглашаем на искромётную омедию «Итальянские каникулы» /Odio l’estate (Италия, 2020, комедия, 110 мин., 12+). Режиссер: Массимо Веньер.

Три семьи решают провести летний отпуск на юге Италии. Не зная друг друга, они выбирают один и тот же курорт и по ошибке агентства снимают один и тот же дом… в одно и то же время. Они очень не похожи друг на друга, и беззаботные каникулы превращаются в уморительный комический квест на выживание. Удастся ли героям к концу отпуска не просто выжить, но и стать друзьями не разлей вода?

В главных ролях: Альдо, Джованни, Джакомо, Лучия Машино, Массимо Раньери, Микеле Плачидо и др.

В программе открытия – выступление Помощника Представителя Генерального Консульства Италии в Москве при Почётном Консульстве Италии в Самарской и Ульяновской областях. – Дмитрия Владимировича Исаева.

ВНИМАНИЕ! Фильм демонстрируется на итальянском языке с русскими субтитрами!

Стоимость билета:

на открытие – 250 руб.

на остальные сеансы – 200 руб.