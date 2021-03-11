Видео Манижи набрало 1 миллион просмотров на канале конкурса «Евровидения-2021» в YouTube

Всего за сутки выступление российской участницы «Евровидения-2021» на канале конкурса в YouTube набрало первый миллион просмотров.
Видео занимает 3-е место на вкладке «В тренде».
Напомним, Манижа с песней «Русская женщина» победила в Национальном отборе, который прошел вечером 8 марта в прямом эфире Первого канала. За ходом голосования наблюдала компания EY (Ernst & Young), которая подтвердила соответствие хода голосования и подсчета голосов регламенту отбора.
Конкурс песни «Евровидение-2021» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме, передает пресс-служба Первого канала.
Фото: пресс-служба Первого канала
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