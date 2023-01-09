Вечер камерной и органной музыки “Метаморфозы русской и европейской музыки" приглашает самарцев

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Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самары (Самарская кирха) приглашает на концерт «Метаморфозы русской и европейской музыки», который состоятся 13 января 2023 г. в 18.30.

Диалог культурных эпох в музыке Европы и России предлагают вниманию слушателей замечательные российские музыканты, солисты барочной капеллы «Золотой век» (Москва) Александр Листратов и

Алексей Шевченко. На настоящей барочной виолончели и необарочном механическом органе Самарской кирхи прозвучат произведения И.С. Баха, К. Сен-Санса, О. Вермана, А.К. Глазунова, С.С. Прокофьева, В.Г. Кикты.

Исполнители:

лауреаты международных конкурсов

Александр Листратов – барочная виолончель

Алексей Шевченко – орган

Дуэт Александра Листратова и Алексея Шевченко существует больше

10 лет. За плечами выступления в самых престижных залах Москвы и Санкт–

Петербурга, большинстве стран Европы, в Китае и странах Ближнего

Востока (Ливан, Сирия, Иордания). Помимо премий на международных

конкурсах в сольных номинациях, в 2015 году дуэт завоевал Гран–при на

международном конкурсе камерных ансамблей в Санкт–Петербурге.

Вход: 400 руб. и 250 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам)

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Информация и бронирование билетов по телефонам:

☎ 332 15 66,

☎ 8 905 301 00 92,

☎ 8 960 833 35 34