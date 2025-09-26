В «ЗИМ Галерее» в Самаре расскажут о творчестве Анри Матисса

174

28 сентября в 16.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция-прогулка самарского историка и искусствоведа Анастасии Карбовничей по выставке Ирины Ланг «Здесь и сейчас» (12+).

В экспозиции представлены серии натюрмортов, арт-объектов и инсталляций. Особую роль в работах Ирины Ланг приобретает цвет. Он – главный носитель смысла. По словам художницы, на ее творчество оказали влияние представители постимпрессионизма и фовизма, в том числе Анри Матисс.

В первой части лекции-прогулки Анастасия Карбовничая расскажет о жизни и творчестве Матисса: как он пришел к фовизму, невероятные приключения художника в России, какие отечественные художники испытывали на себе его влияние. Во второй части искусствовед прогуляется с гостями «ЗИМ Галереи» по выставке Ирины Ланг и порассуждает о влиянии европейского искусства на работы художницы.

28 сентября 16.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)