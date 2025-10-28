В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о цвете и его влиянии за зрителя

121

30 октября в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Коды зрительного восприятия: цвет и его влияние» (12+). Ее прочитает самарская художница Оксана Стогова, чья выставка «Интерпретация истории искусств» (12+) работает в главном зале галереи.

Цветовая символика имеет древнейшее происхождение. Она возникла в те времена, когда человек научился добывать и использовать природные краски. С тех пор цветовой символизм прошел большой путь.

Известно, что существуют стереотипы восприятия цвета. Почти все без исключения цвета определенным образом воздействуют на нервную систему и чувства людей. Ассоциации сначала возникают на уровне подсознания, и постепенно, по мере повторения воздействия, человек начинает осознавать их символические значения. Это хорошо знают опытные рекламисты: чтобы реклама привлекла внимание и произвела нужное впечатление, необходимо подробно изучать значения цветов и их влияние на психику человека.

На лекции Оксана Стогова расскажет о цвете в искусстве и его воздействии на зрителя.

Выставка художницы в «ЗИМ Галерее» также посвящена цвету. Результатом многолетних исследований шедевров мирового искусства стали две серии произведений. В одной художница разложила колористические составляющие известных картин на прямые горизонтальные полосы. Во второй – представила собственные интерпретации этих же работ в абстрактной авторской манере.

30 октября 19.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)