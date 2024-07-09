В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о самарском витражном искусстве

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10.07 в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» состоится лекция куратора проекта «ЗИМфест. Наследие модернизма» Армена Арутюнова, посвященная истории самарских витражей и встреча с мастером витражного и мозаичного искусства, доцентом кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства СГИК Дмитрием Тяпковым.

История витражного искусства насчитывает не одну тысячу лет. Цветные стекла и составленные из них композиции использовали в античности, в византийский период, в Средневековье, в эпоху модерна. Первые же советские витражи появились в конце 1930-х, но активно применять этот вид искусства стали лишь в 1950–1980-х в модернизме. В Самаре сохранилось лишь несколько витражей эпохи модерн и несколько десятков произведений позднесоветского периода.

Армен Арутюнов и Дмитрий Тяпков расскажут о самарских витражах разного периода, их истории и техниках изготовления, а также о судьбе цветного витража из бывшего магазина «Соната», который после реставрации разместился в культцентре «ЗИМ Галерея», а в будущем станет частью одноименного жилого комплекса и переедет в секцию «Дом культуры» в которой откроется первый в Самаре репетиторий.

10 июля в 19.00

Вход свободный. Регистрация не требуется.

Культцентр «ЗИМ Галерея», ул. Ново-Садовая, 106Г, корпус 1, 3 этаж (ориентир вывеска «Росгосстрах).

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