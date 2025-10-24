В «ЗИМ Галерее» пройдет авторская экскурсия по выставке Оксаны Стоговой

82

26 октября в 16.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» художница Оксана Стогова проведет авторскую экскурсию по своей выставке «Интерпретация истории искусств» (12+). Вход свободный.

Новая выставка Оксаны Стоговой – результат многолетних исследований цвета в шедеврах мирового искусства. Итогом стали две серии произведений. В одной художница разложила колористические составляющие известных картин на прямые горизонтальные полосы. Во второй – представила собственные интерпретации этих же работ в абстрактной авторской манере.

На экскурсии Оксана Стогова расскажет об идее и реализации проекта, о результатах исследования и особенностях восприятия цвета в произведениях искусства на примере картин Ван Гога, Матисса, Рембрандта, Петрова-Водкина, да Винчи и других знаменитых авторов.

26 октября 16.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)