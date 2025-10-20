В «ЗИМ Галерее» откроется выставка художника Дмитрия Зуева

Я нашел ошибку
Главные новости:
Правительство повысит прозрачность ценообразования на рыбную продукцию
Правительство повысит прозрачность ценообразования на рыбную продукцию
Более 3 млрд рублей направлено в 2025 году на реализацию нацпроектов в Самаре
Более 3 млрд рублей направлено в 2025 году на реализацию нацпроектов в Самаре
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
Кабмин одобрил проект о совершенствовании порядка медосмотра мигрантов
Кабмин одобрил проект о совершенствовании порядка медосмотра мигрантов
В Минфине рекомендуют хранить сбережения в золоте и рублях
В Минфине рекомендуют хранить сбережения в золоте и рублях
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
В выходные молодежь проводит в интернете на 40% больше времени, чем старшие поколения
В выходные молодежь проводит в интернете на 40% больше времени, чем старшие поколения
Самарская область готовится к проведению международного форума «Россия – спортивная держава»
Самарская область готовится к проведению международного форума «Россия – спортивная держава»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.98
1.9
EUR 94.58
2.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В «ЗИМ Галерее» откроется выставка художника Дмитрия Зуева

20 октября 2025 10:04
193
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка художника Дмитрия Зуева

22 октября в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» откроется выставка «Книжный инцидент» (16+) оренбургского художника, графика и новеллиста Дмитрия Зуева. Вход свободный.

В творчестве Дмитрия Зуева переплетаются вечные темы: память, духовный поиск, устройство общества и хрупкая связь человека с миром. Особое внимание автор уделяет диалогу культурных слоев: высокого и бытового, народного и массового, книжного и уличного.

- Его искусство – археология повседневности: бережное собирание того, что общество оставило позади, - говорит куратор выставки Арт Абстрактов. - Пожелтевшие страницы, деревянные форточки, кухонная утварь, радиодетали, обломки заброшенных интерьеров – все это в работах художника становится не просто материалом для композиции, а носителем времени, фрагментом чужой жизни, вытащенным из забвения и возвращенным в диалог с настоящим.

Дмитрий Зуев родился в 1986 году в Новом Уренгое. Начинал как художник-самоучка, работал формовщиком в скульптурной мастерской, позже оформлял коммерческие пространства и рестораны. Первые навыки рисунка освоил в частной художественной студии. В 2012-2016 годах изучал теорию и историю культуры на философском факультете Оренбургского педагогического университета.

С 2013 по 2020 год занимался журналистикой, затем работал пресс-секретарем в Госдуме. Параллельно публиковал свои тексты в ведущих литературных журналах. В 2021 году вернулся из Москвы в Оренбург и полностью посвятил себя художественной практике. Начал исследовать периферию как культурный ландшафт: городские окраины, дачные поселки, заброшенные сооружения, деревенские дома. Обучение в Британской высшей школе дизайна (2024–2025) позволило художнику переосмыслить накопленный опыт в контексте современного искусства.

Выставка продлится до 2 ноября.

22 октября 19.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
20 октября 2025  14:52
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
67
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
20 октября 2025  14:24
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
83
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
19 октября 2025  13:24
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
482
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
19 октября 2025  12:55
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
513
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю по случаю Дня отца
19 октября 2025  10:28
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю по случаю Дня отца
485
Весь список