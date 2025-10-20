В «ЗИМ Галерее» откроется выставка художника Дмитрия Зуева

193

22 октября в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» откроется выставка «Книжный инцидент» (16+) оренбургского художника, графика и новеллиста Дмитрия Зуева. Вход свободный.



В творчестве Дмитрия Зуева переплетаются вечные темы: память, духовный поиск, устройство общества и хрупкая связь человека с миром. Особое внимание автор уделяет диалогу культурных слоев: высокого и бытового, народного и массового, книжного и уличного.

- Его искусство – археология повседневности: бережное собирание того, что общество оставило позади, - говорит куратор выставки Арт Абстрактов. - Пожелтевшие страницы, деревянные форточки, кухонная утварь, радиодетали, обломки заброшенных интерьеров – все это в работах художника становится не просто материалом для композиции, а носителем времени, фрагментом чужой жизни, вытащенным из забвения и возвращенным в диалог с настоящим.

Дмитрий Зуев родился в 1986 году в Новом Уренгое. Начинал как художник-самоучка, работал формовщиком в скульптурной мастерской, позже оформлял коммерческие пространства и рестораны. Первые навыки рисунка освоил в частной художественной студии. В 2012-2016 годах изучал теорию и историю культуры на философском факультете Оренбургского педагогического университета.



С 2013 по 2020 год занимался журналистикой, затем работал пресс-секретарем в Госдуме. Параллельно публиковал свои тексты в ведущих литературных журналах. В 2021 году вернулся из Москвы в Оренбург и полностью посвятил себя художественной практике. Начал исследовать периферию как культурный ландшафт: городские окраины, дачные поселки, заброшенные сооружения, деревенские дома. Обучение в Британской высшей школе дизайна (2024–2025) позволило художнику переосмыслить накопленный опыт в контексте современного искусства.

Выставка продлится до 2 ноября.

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)