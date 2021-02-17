112

В «Жигулевской долине» продолжается культурно-музыкальная акция «Культурный код инноватики», организованная по инициативе музыкальной школы №4 им. Свердлова.

В среду, 17 февраля, в мастерском исполнении преподавателя музыкальной школы №4 Ирины Нестеренко здесь звучали мировые хиты французской и итальянской эстрады - бессмертные композиции Джо Дассена, Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, Жоржа Гарваренца, Сальваторе Кутуньо и других легендарных исполнителей.

Французская музыкальная сцена стоит особняком среди других. Уникальные традиции исполнения — несколько театрализованного, очень личностного — делают французских артистов такими особенными и любимыми. Французская музыка в целом включает все существующие стили, но в каждый вносит свои нотки. Самые известные исполнители — это артисты-шансонье, которые поют французские песни собственного сочинения и авторства знаменитых композиторов.

Итальянская музыка — это поразительное явление мирового масштаба, обладающее особой внутренней притягательностью. Отечественный слушатель к итальянской эстраде всегда испытывал чувство давней и преданной любви.

Бесплатные мини-концерты проходят в «Жигулевской долине» каждую среду в 12:30 в рамках программы «Благотворительная экосистема».