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В возрасте 98 лет умер победитель шоу «Голос. 60+» Михаил Серебряков

9 августа 2022 17:24
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Михаил Серебряков был ветераном Великой Отечественной войны. Осенью 2021 года он одержал победу в шоу «Голос. 60+

Победитель четвертого сезона шоу «Голос 60+» Михаил Серебряков умер в возрасте 98 лет. Об этом 9 августа рассказал в соцсетях наставник проекта Олег Газманов, пишут "Известия".

«Прекрасный был человек, очень жаль, что его не стало. Царствия ему Небесного», — говорится в сообщении.

Михаил Серебряков был ветераном Великой Отечественной войны. Осенью 2021 года он одержал победу в шоу «Голос. 60+». В одном из интервью артист упоминал, что серьезно болеет. У певца было диагностировано онкологическое заболевание, которое ему удалось побороть.

 

Фото: youtube.com/Голос/TheVoiceRussia/"Известия"

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