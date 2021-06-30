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В экспозицию войдут изделия, выполненные в традиционных техниках ручной вышивки и лоскутного шитья, ткачества, росписи по дереву, художественная керамика.
В ЦРК «Художественный» откроется выставка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и ремёсел СО
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В ЦРК «Художественный» откроется выставка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и ремёсел СО

30 июня 2021 18:08
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В экспозицию войдут изделия, выполненные в традиционных техниках ручной вышивки и лоскутного шитья, ткачества, росписи по дереву, художественная керамика.

1 июля в 16:00 в арт-фойе ЦРК «Художественный» состоится торжественное открытие выставки изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и ремёсел Самарской области, посвященной 170-летию Самарской Губернии, 0+.

В экспозицию войдут изделия, выполненные в традиционных техниках ручной вышивки и лоскутного шитья, ткачества, росписи по дереву, художественная керамика, реплики традиционных этнографических костюмов и редких старинных головных уборов народов Поволжья, элементы одежды национального татарского костюма, нагрудные украшения и накосники, а коллекция кукол в репликах традиционных костюмов народов Самарской области из фондов Этномузея Самарского государственного института культуры никого не оставит равнодушным.

Зрители смогут оценить красоту традиционных костюмов, тонко передающих национальный характер и отражающих особенности жизни народов Поволжья.

Одно из особых мест в экспозиции занимают работы в технике народного художественного промысла – палехской миниатюры, это лаковые расписные плакетки и украшения.

Мастерами декоративно-прикладного творчества и народных художественных ремёсел и промыслов движет идея сохранения, развития и возрождения традиционных народных традиций и памяти о прошлом, что в нынешнее время приобретает всё большую актуальность.

В день открытия выставки гостей ждёт мастер-класс по изготовлению тряпичной народной куклы от Галины Левиной.

Выставка продолжит свою работу до 25 августа 2021 года.

Время работы: с 9.00 до 20.00 ежедневно.

Вход свободный.

Теги: выставка ЦРК «Художественный»

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