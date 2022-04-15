В тольяттинском театре «Колесо» состоялось первое в этом году заседание попечительского совета

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В драматическом театре «Колесо» им. Г. Б. Дроздова состоялось первое в этом году заседание Попечительского совета. В мероприятии приняли участие депутаты областного и городского парламентов, руководители региональных общественных организаций в сфере культуры, представители тольяттинских промышленных предприятий.

Председателем Попечительского совета в ходе открытого голосования был единогласно избран глава Тольятти Николай Ренц. В состав Попечительского совета также вошла Ирина Цветкова, заслуженный работник культуры РФ, председатель Ассоциации творческих союзов Самарской области, Самарского областного отделения Союза журналистов России, председатель Общественного совета министерства культуры Самарской области.

С творческими планами театра участников заседания познакомила художественный руководитель «Колеса» Наталья Дроздова. Народная артистка России напомнила, что следующий сезон станет для драматического театра юбилейным — 35-м по счету. И по случаю предстоящего юбилея уже в этом году публику ждет череда новых ярких и самобытных постановок.

Одной из флагманских премьер в «Колесе» называют спектакль «Татищев. Сказание о звере мамонте». Постановка приурочена к 285-летию со дня основания Ставрополя-Тольятти.

"В театрах нашей страны еще не было спектаклей, посвященных судьбе Василия Татищева. Я выделяю эту постановку как флагманскую. Потому что Татищев – это история, а сам спектакль наполнен живыми характерами, живыми людьми, со своими стремлениями, волнениями и переживаниями", – подчеркнула Наталья Дроздова.

Наряду с премьерными спектаклями для взрослых и детей репертуар «Колеса» в предстоящем юбилейном сезоне пополнят постановки из золотого фонда театра.