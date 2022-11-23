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В Тольятти выступил Донецкий академический театр кукол

23 ноября 2022 23:22
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Гости рассказали, что в данный момент театр переживает сложный период — в Донецке уже почти восемь месяцев театры не принимают детского зрителя.

21 ноября в Тольятти выступили артисты Донецкого республиканского академического театра кукол в рамках федеральной программы «Большие гастроли». На сцене Тольяттинского театра кукол прошли два показа спектакля «Сказка о котенке, звездочке и еще кое о чем».

Насладиться постановкой гостей пришли порядка 300 человек: это ребята из детских садов и школ Тольятти. Актёры Донецкого театра — заслуженная артистка Украины Ирина Каракаш, заслуженная артистка ДНР Елена Баркова и артист Виталий Кравцов, -представили тольяттинцам историю о дружбе. Поучительная сказка о взаимоотношениях задиристого кота и собаки наглядно показывает, что если стараться помогать друг другу, то можно с легкостью найти общий язык и подружиться. Ребята активно поддерживали артистов аплодисментами и искренне реагировали на повороты сюжета.

" Для «Больших гастролей» по Поволжью мы выбрали именно этот спектакль, потому что дружба — это вечная тема, она актуальна всегда. И сейчас важно как никогда чувствовать надежное дружеское плечо, знать, что можешь положиться на своего друга в трудную минуту, поделиться с ним радостью", — отметила Ирина Каракаш.

Гости рассказали, что в данный момент театр переживает сложный период — в Донецке уже почти восемь месяцев театры не принимают детского зрителя. Но он продолжает работать, артисты репетируют, ставят новые спектакли, повышают свое мастерство.

"Любой город, куда мы приезжаем, встречает нас очень радушно. Мы согреты и обласканы как приёмом хозяев театров, так и зрительской реакцией. И Тольятти не стал исключением. У вашего города красивое название, мы, конечно, давно о нем слышали, знаем о вашем знаменитом АВТОВАЗе. Здесь мы настолько окружены заботой и любовью зрителей и коллектива вашего замечательного театра, что частичку вашего тепла мы обязательно заберём с собой, — подчеркнула заместитель генерального директора Донецкого республиканского академического театра кукол Ирина Терёхина. — Мы не только артисты, но и немножко педагоги. Каждый наш спектакль учит добру, в каждой сказке добро побеждает зло, и мы должны это прививать детям. Закладывать зернышки любви, взаимовыручки, чтобы они там потихонечку прорастали. Мы рады дарить свое искусство и эмоции деткам нашей огромной страны".

В рамках программы «Большие гастроли» артисты посетят 7 городов. Они уже были в Волгограде, Камышине, Саратове, Балаково, Сызрани. Сегодня они посетят заключительный город – Ульяновск.

 

Фото:   минкульт СО

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