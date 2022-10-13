В Тольятти в галерее "Счастье" состоится открытие сразу трёх выставок

121

13 октября в 18:00 в галерее "Счастье" состоится открытие сразу трёх выставок!

Групповая Выставка Творческого Союза художников России СРО г. Тольятти " Счастье, как высшее благо"

Многие философы классифицировали, счастье, как высшее благо! Выставка созданная к 5 ти летию галерее, носит в себе именно философский подтекст. Совершенно разноплановые художники расскажут своими полотнами, что же такое, высшее благо, как говорил Аристотель.

Персональная выставка Левченко Ольги "Во имя отца"​

Художник проводит параллели своей жизни, и жизни прошлого, возвращаясь к предкам и их истории. Архитектурные зарисовки, цветы и пейзажи, всё превращает в сказку, в которую хочется попасть. В её произведениях, самое главное душа. Состояние чувственности и некой загадки, символично проходит через цвет, передавая настроение природы. Буйство красок, сменяется сложным почти графичным настроением. Классический реализм уживается с состоянием стилизации, неразрывно отображая внутренний мир. Полотна Ольги, наполнены силой, энергией и любовью, а самое главное, за каждым полотном, есть история!

Искусствоведы говорят, что такая живопись присуща лишь мужчинам, а она сравнивает себя с цветением миндаля.

Приходите, и вы узнаете, как цветёт миндаль.



Персональная выставка Посохина Игоря "Во сне и наяву"

От автора

Моя профессия, работа с детьми, оказала влияние на творчество. Стиль работ я называю творческой композицией, в которой просматривается детская простота в изображении и фантазия с экспериментом в наполнении его. Цель выставки , познакомить зрителей с творчеством, узнать мнение зрителей и советы от профессионалов. Такое название выставки появилось потому что представлены как работы реалистичные , так и придуманные.