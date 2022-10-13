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В Тольятти в галерее "Счастье" состоится открытие сразу трёх выставок

13 октября 2022 09:19
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В Тольятти в галерее "Счастье" состоится открытие сразу трёх выставок

13 октября в 18:00 в галерее "Счастье" состоится открытие сразу трёх выставок!
Групповая Выставка Творческого Союза художников России СРО г. Тольятти " Счастье, как высшее благо"

Многие философы классифицировали, счастье, как высшее благо! Выставка созданная к 5 ти летию галерее, носит в себе именно философский подтекст. Совершенно разноплановые художники расскажут своими полотнами, что же такое, высшее благо, как говорил Аристотель.

Персональная выставка Левченко Ольги "Во имя отца"​
Художник проводит параллели своей жизни, и жизни прошлого, возвращаясь к предкам и их истории. Архитектурные зарисовки, цветы и пейзажи, всё превращает в сказку, в которую хочется попасть. В её произведениях, самое главное душа. Состояние чувственности и некой загадки, символично проходит через цвет, передавая настроение природы. Буйство красок, сменяется сложным почти графичным настроением. Классический реализм уживается с состоянием стилизации, неразрывно отображая внутренний мир. Полотна Ольги, наполнены силой, энергией и любовью, а самое главное, за каждым полотном, есть история!
Искусствоведы говорят, что такая живопись присуща лишь мужчинам, а она сравнивает себя с цветением миндаля.
Приходите, и вы узнаете, как цветёт миндаль.


Персональная выставка Посохина Игоря "Во сне и наяву"
От автора
Моя профессия, работа с детьми, оказала влияние на творчество. Стиль работ я называю творческой композицией, в которой просматривается детская простота в изображении и фантазия с экспериментом в наполнении его. Цель выставки , познакомить зрителей с творчеством, узнать мнение зрителей и советы от профессионалов. Такое название выставки появилось потому что представлены как работы реалистичные , так и придуманные.

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