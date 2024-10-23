В Тольятти представят выставку по итогам Всероссийского открытого конкурса по изобразительному искусству «Семья. Родина. Россия»

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25 октября Тольяттинский художественный музей, Школа креативных индустрий на базе детской художественной школы им. М. Шагала Тольятти представят выставку по итогам Всероссийского открытого конкурса по изобразительному искусству «Семья. Родина. Россия».



В конкурсе приняли участие дети, в возрасте от 8 до 17 лет из 50 регионов Российской Федерации от Владивостока до Карелии, от Сургута до Севастополя. Более 1000 работ в трех номинациях: «живопись, графика», «мультипликация, короткометражный фильм», «фотография» оценивало профессиональное жюри.



Тематика конкурса дала широкий простор для творчества и самовыражения: история России, моя малая родина, национальная культура и традиции, детские впечатления и воспоминания, моя семья.



Конкурс не только популяризует и стимулирует развитие детского художественного творчества, но и позволяет выявлять и поддерживать талантливых детей, одаренных в области искусства, развивать их познавательные способности, формировать у детей положительное отношение к творчеству.



Выставку можно посетить до 10 ноября.

Фото: Минкульт региона