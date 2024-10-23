В Тольятти представят выставку по итогам Всероссийского открытого конкурса по изобразительному искусству «Семья. Родина. Россия»

25 октября Тольяттинский художественный музей, Школа креативных индустрий на базе детской художественной школы им. М. Шагала Тольятти представят выставку по итогам Всероссийского открытого конкурса по изобразительному искусству «Семья. Родина. Россия».
В конкурсе приняли участие дети, в возрасте от 8 до 17 лет из 50 регионов Российской Федерации от Владивостока до Карелии, от Сургута до Севастополя. Более 1000 работ в трех номинациях: «живопись, графика», «мультипликация, короткометражный фильм», «фотография» оценивало профессиональное жюри.
Тематика конкурса дала широкий простор для творчества и самовыражения: история России, моя малая родина, национальная культура и традиции, детские впечатления и воспоминания, моя семья.
Конкурс не только популяризует и стимулирует развитие детского художественного творчества, но и позволяет выявлять и поддерживать талантливых детей, одаренных в области искусства, развивать их познавательные способности, формировать у детей положительное отношение к творчеству.
Выставку можно посетить до 10 ноября.
Фото: Минкульт региона