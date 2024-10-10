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В театре юного зрителя «Дилижанс» в Тольятти состоится премьера спектакля «Борис Годунов»

10 октября 2024 12:08
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В театре юного зрителя «Дилижанс» г. Тольятти состоится премьера спектакля «Борис Годунов»

11 октября в театре юного зрителя «Дилижанс», г. Тольятти состоится два значимых события - премьера спектакля «Борис Годунов» и открытие мемориальной доски в память о Зиновии Корогодском.

Творческое направление, в котором развивается тольяттинский театр юного зрителя «Дилижанс» - это продолжение художественной и эстетической концепции Зиновия Яковлевича Корогодского - народного артиста РСФСР, режиссёра-постановщика, профессора и театрального педагога, взрастившего тысячи учеников, в числе которых - основатели и первые актёры театра «Дилижанс» г. Тольятти.

Открытие мемориальной доски с барельефным портретом З.Я.Корогодского - дань почтения и уважения коллектива театра «Дилижанс» своему Учителю.

Мемориальная доска, выполненная художником Анатолием Каштановым из обожжённого шамота с последующим глазурным обжигом и установленная в зрительском фойе театра «Дилижанс», станет особенным местом связи поколений и будет акцентировать внимание зрителей на уникальном историческом пути театра «Дилижанс», на роли З.Я.Корогодского в профессиональном становлении ТЮЗа, на богатом творческом наследии мастера.

Открытие мемориальной доски состоится 11 октября, в день премьеры спектакля «Борис Годунов» в постановке учеников З.Я. Корогодского – режиссёра Евгения Зимина и композитора Виктора Мартынова (художественного руководителя театра «Дилижанс»). Премьера приурочена к 225-летнему юбилею А.С. Пушкина, а также посвящена памяти З.Я. Корогодского, чья постановка «Бориса Годунова» с успехом шла на сцене Ленинградского ТЮЗа.

Произведение Пушкина оживёт на сцене театра «Дилижанс» в трактовке Евгения Зимина, ученика З.Я. Корогодского. Жанр спектакля обозначен режиссёром как «летопись смутного времени». «Пушкинское произведение несет в себе очень важные нравственные уроки. Не случайно оно входит в школьную программу. В нашем спектакле, следуя замыслу Александра Сергеевича, мы хотим сделать акцент на роли простых людей, на том, как они влияют на ход истории», - отметил Евгений Зимин.

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