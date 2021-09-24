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В своем спектакле режиссер Денис Бокурадзе предлагает зрителям стать участниками судебного процесса по делу Марии Стюарт.
В театре-студии «Грань» состоится премьера спектакля  «Мария Стюарт»
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В театре-студии «Грань» состоится премьера спектакля  «Мария Стюарт»

24 сентября 2021 23:07
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В своем спектакле режиссер Денис Бокурадзе предлагает зрителям стать участниками судебного процесса по делу Марии Стюарт.

29 сентября в театре-студии «Грань» состоится премьера спектакля  «Мария Стюарт» (Ф. Шиллер). 

Спектакль «Мария Стюарт» поставлен по одноименному произведению Фридриха Шиллера. В основе сюжета реальные события, произошедшие в Англии, в середине XVI  века.

В 1568 году шотландскую королеву Марию Стюарт из-за подозрения в причастности к убийству своего супруга изгоняют из страны, и она бежит в Англию, в надежде найти защиту у английской королевы Елизаветы. Королева Англии принимает у себя Марию Стюарт, но заключает под стражу.

Действие пьесы разворачивается спустя 19 лет, за три дня до казни Марии Стюарт.

В своем спектакле режиссер Денис Бокурадзе предлагает зрителям стать участниками судебного процесса по делу Марии Стюарт. Пространство театра на этот раз трансформировано так, что напоминает зал суда.

На чьей стороне окажутся симпатии присяжных? На стороне королевы Елизаветы или королевы Марии? Именно зрителям предстоит вынести свой вердикт.

 

Фото:   минкульт СО

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