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16 апреля в театре «Самарская площадь» состоялась презентация выставки рисунков детей с ДЦП «Космические миры».

Выставка посвящена 60-летию первого полёта человека в космос. Организаторы выставки - благотворительный фонд «Источник Веры» совместно с театром «Самарская площадь».

В мероприятии приняли участие почётные гости: министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш, глава Администрации Ленинского района г.о.Самара - Елена Бондаренко, директор Самарского Областного Художественного музея - Алла Шахматова, и др.

Юные художники посмотрели фильм с тифлокомментариями «Белка и стрелка» и получили подарки от спонсоров.

Директор театра, заслуженная артистка Самарской области - Наталья Носова - вручила всем юным художникам памятные дипломы, поблагодарила детей-участников и отметила, что эта выставка вызвала большой интерес у зрителей театра.

Фото: пресс-служба театра "Самарская площадь"