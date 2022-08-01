В Струковском саду состоится концерт Фестиваля оркестровых музыкантов «КЛАССИКА OPEN FEST»

170

В четверг, 4 августа, в 18:00 в летнем театре Струковского сада пройдет концерт Молодежного русского оркестра в рамках Летней оркестровой академии и фестиваля оркестровых музыкантов «Классика OPEN FEST». В составе оркестра - студенты учебных заведений искусств Вологды, Владимира, Нижнего Новгорода, Казани, Санкт- Петербурга, Петрозаводска, Оренбурга, Самары, Тольятти.

Уже первые репетиции показали, что коллектив способен воплощать в жизнь самые смелые творческие идеи и проекты, решать любые образовательные и профессиональные задачи. Символично, что оркестр создан в 2022 году, объявленном в России Годом культурного наследия народов России.

Руководители и дирижеры оркестра - заслуженный артист Самарской области Василий Кормишин (Тольятти) и заслуженный артист Республики Карелия Михаил Тоцкий (Петрозаводск).

Организатор академии - Ассоциация «МСО Поволжья» при поддержке Тольяттинской государственной филармонии, Администрации городского округа Самара, министерства культуры Самарской области.

Более подробная информация на сайте Тольяттинской филармонии www.filarman.ru и на страницах тольяттинской филармонии в социальных сетях ВКонтакте, Телеграмм и Одноклассники.

Вход на концерт свободный.