В СОУНБ состоится видеолекция «Образ поэта в вокальной музыке Роберта Шумана, Леонида Десятникова, Сергея Слонимского»

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18 февраля в 19.00 состоится видеолекция «Образ поэта в вокальной музыке Роберта Шумана, Леонида Десятникова, Сергея Слонимского». Спикер: кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории и истории музыки СГИК, музыковед, музыкальный критик, лектор Анна Васильевна Лазанчина. Мероприятие организовано в рамках проекта «Умный четверг», который реализуется при поддержке Благотворительного фонда Михаила Прохорова.

В искусстве эпохи романтизма тема художника и его образ являются очень распространенными. По сути, все романтические произведения можно рассматривать сквозь призму автобиографичности. Создатели художественных сочинений стремились не только увековечить индивидуальные черты внешнего облика, но и раскрыть богатство внутреннего мира, уникальные эмоции демиурга. Эстетика романтизма на верхние ступени иерархической лестницы видов искусства поместила поэзию и музыку. Образ художника-творца воплощался в собирательном образе поэта.

Музыка и поэзия неразделимы в области вокальной лирики, в жанрах романса и песни. Выразительно проинтонированный поэтический текст становится мелодией; стихотворение, сопровождаемое музыкой, обретает новые краски и смыслы. На лекции Анна Васильевна Лазанчина рассмотрит, как образ поэта по-разному претворялся в творчестве композиторов разных эпох: Роберта Шумана, Сергея Слонимского и Леонида Десятникова.

Посмотреть и послушать видеолекцию можно будет на сайте СОУНБ, передает пресс-служба минкульта СО.